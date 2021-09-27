Собственник выплатит штраф за незаконные изменения объекта культурного наследия в Кемерове

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В столице Кузбасса вынесли решение по трем административным делам, связанным с незаконными действиями в отношении объектов культурного наследия.

В Кемерове завершилось рассмотрение трех административных дел, которые были возбуждены после сообщений о перепланировке объекта культурного наследия.


Сообщается, что граждане подали в прокуратуру коллективную жалобу на одно из юридических лиц, которое занимало часть дома на улице Николая Островского (в 2011 году этот дом был признан объектом культурного наследия муниципального значения). В жалобе сообщалось, что владелец не выполнял требования пожарной безопасности и ненадлежащим образом следил за памятником архитектуры.


Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что данная часть дома подверглась несогласованной перепланировке (были демонтированы некоторые перегородки, изменена конфигурация лестницы и площадь помещений), а собственник нарушил ряд правил противопожарного режима.


Были возбуждены три административных дела в отношении юридического лица (собственника нежилого помещения) и его руководителя по ч. 1 ст. 20.4 и ч. 1 ст. 7.13, КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


По результатам рассмотрения дел, юридическому лицу назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, а его руководителю – 26 тысяч руб. Также было вынесено решение о том, что директор юридического лица должен устранить все выявленные нарушения.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что с дома на улице Николая Островского на головы горожанам осыпается штукатурка.

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