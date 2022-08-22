Собственник турбазы в Кузбассе избил женщину

Жительница Кемеровской области сообщила в социальных сетях о том, что 6 августа текущего года ее избил собственник турбазы в поселке Менчереп Беловского района.

– На фоне личной неприязни, данный человек нанес тяжкий вред моему здоровью, а сотрудники полиции и больница не оказали мне никакой помощи от слова совсем, – заявила женщина.

По словам пользовательницы Сети, сразу получения побоев она отправилась в беловскую больницу, где ей якобы сообщили об отсутствии переломов. Однако затем женщина отправилась в кемеровское медучреждение, где ей было диагностировано сотрясение мозга, множественные ушибы и оскольчатый перелом костей носа.

– На сегодняшний день я прохожу лечение у невролога и лора, в дальнейшем мне требуется еще одна операция по ринопластике носа, чтоб вернуть прежний вид, – рассказала жительница Кузбасса.

Женщина также пожаловалась на то, что полиция начала разбирательство по административному правонарушению, хотя ей якобы был причинен тяжкий вред здоровью. Гражданка потребовала наказать агрессора.

За официальным комментарием по данной ситуации журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители рассказали, что пострадавшая отказалась получить направление на обследование, которое бы оценило степень тяжести полученных травм.

Более того, женщина написала расписку о том, что отказывается от претензий в отношении руководителя турбазы. Именно поэтому на сегодняшний день продолжается проверка по факту административного нарушения. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.