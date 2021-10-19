Собственник снизил цену за элитные апартаменты в Кемерове на 40 млн рублей

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Двухуровневый пентхаус в престижном районе города Кемерово подешевел почти на 40 миллионов рублей, следует из объявления на популярном сайте в Сети.

Как сообщается в объявлении, размещенном на известном сайте по продаже недвижимости, пентхаус

расположен в районе жилого комплекса "Томский причал" на улице Притомская набережная, 3а. Автор текста отметил, что жилье занимает 18 и 19 этажи в строении, с которых открывается вид на город и реку Томь.


В двухуровневых апартаментах площадью 55,6 квадратных метров размещен индивидуальный лифт, открывающийся в квартире. Также в помещении обустроен большой холл, гостиная со столовой зоной и кухней, четыре спальни и санузла, большая гардеробная, отдельная зона отдыха для старших детей, а также комната с бильярдом, кабинет, есть помещение для обслуживающего персонала и охраны с видеонаблюдением.

С первого этажа квартиры имеются два выхода на уникальную террасу площадью 320 м.кв. Квартира оборудована системой приточной вентиляции, кондиционирования, подогрева пола и системой бесперебойной подачи воды, сказано в объявлении.

Что касается отделки квартиры, то в декоре использовались эксклюзивные отделочные материалы, вся мебель произведена на заказ в Италии из массива дерева. К квартире прилагается индивидуальная подземная парковка на четыре машины, ее площадь достигает 55,6 метров квадратных.


При этом раньше собственник недвижимости требовал за свои владения в кузбасской столице 120 миллионов рублей. Однако спустя время продавец уценил апартаменты до 82 миллионов рублей, что ниже изначальной стоимости почти на 40 миллионов рублей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что собственник двухкомнатной квартиры за три миллиарда рублей в кузбасской столице уценил свою недвижимость в тысячу раз.

Фото: Avito

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