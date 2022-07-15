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Собственник "СДС" Михаил Федяев вышел из СИЗО под подписку о невыезде

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Следствие выпустило бизнесмена Михаила Федяева из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Сегодня, 15 июля, стало известно, что собственник ХК "СДС" Михаил Федяев, смог покинуть СИЗО под подписку о невыезде. Мера пресечения была смягчена. Об этом сообщил VSE42.Ru со ссылкой на источник.

– 13 июля следствие приняло решение отпустить Михаила Федяева под подписку о невыезде, – заявил информированный собеседник сайта.

Напомним, Михаил Федяев был задержан и арестован после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"). Инцидент унес жизни 51 жителя региона.


Ранее кемеровский суд продлил срок содержания Федяева под стражей.

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