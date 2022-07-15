Сегодня, 15 июля, стало известно, что собственник ХК "СДС" Михаил Федяев, смог покинуть СИЗО под подписку о невыезде. Мера пресечения была смягчена. Об этом сообщил VSE42.Ru со ссылкой на источник.

– 13 июля следствие приняло решение отпустить Михаила Федяева под подписку о невыезде, – заявил информированный собеседник сайта.

Напомним, Михаил Федяев был задержан и арестован после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"). Инцидент унес жизни 51 жителя региона.

Ранее кемеровский суд продлил срок содержания Федяева под стражей.