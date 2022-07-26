Собственник решил расстаться с усадьбой в элитном кемеровском поселке за 40 млн рублей

Согласно данным объявления, трехэтажный дом размещен в живописном месте на охраняемой территории на участке в 13,5 соток. Недвижимость находится в деревне Сухово в элитном поселке "Маленькая Италия". Общая площадь строения достигает 427 "квадратов". На территории также имеется банный комплекс на 130 "квадратов", который выполнен из премиального влагоустойчивого клееного сруба, с ароматом хвойных деревьев

На первом этаже объекта оборудована просторная гардеробная, холл, кухня, столовая, кабинет, гостиная, туалетная комната, двухместный гараж с автоматическими воротами, а на втором – ванная с биде и джакузи с функцией гидромассажа и озонотерапии, две спальные комнаты, в одной из которых есть выход на собственную террасу.

Что касается верхнего яруса, то там находится ванная с туалетом, рабочая зона, спальня и свободная площадь для отдыха. В подвале дома есть спортзал с креплениями для боксерской груши, гардеробная, прачечная, кладовая, техническое помещение, а также склад.

Приобрести усадьбу можно за 40 миллионов рублей. Продавец указал, коттедж расположен всего в 10 минутах езды от города.