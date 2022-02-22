Собственник решил продать кемеровскую птицефабрику за 180 млн рублей

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На сайте объявлений появилось предложение о продаже птицефабрики, расположенной в 20 километрах от города Кемерово. Общая стоимость недвижимости достигает 180 миллионов рублей.

Объявление о продаже кемеровской птицефабрики появилось на популярном сайте по подбору недвижимости. По данным продавца, на объекте работают порядка 60 человек, а из продукции выпускаются: яйца, куриное мясо и живые птицы (взрослый молодняк или цыплята).

– На предприятии осуществляется гибкая система ценообразования, предприятие, учитывая интересы своих партнеров, осуществляет отсрочку по возврату денежных средств за реализуемый продукт. Вид деятельности: производство товарного яйца, – следует из текста сообщения.

В качестве преимуществ автор указал то, что птицефабрика имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города, строение расположено всего в 20 километров от кузбасской столицы.


Отмечается, что продукция предприятия ООО "ТК "Кемеровская Птицефабрика" выставлена на продажу в Томской, Кемеровской областях, а также Красноярском крае.


Общая площадь объекта составляет 64 000,00 метров квадратных, земельный участок находится в собственности. В помещения проведен газ. За свои владения бизнесмен потребовал 180 000 000 рублей.

Фото: Авито

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