Собственник решил продать этаж ТЦ в Новокузнецке почти за 13 млн рублей

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Один из этажей торгового центра в южной столице Кузбасса продается за более чем 12 млн рублей.

Объявление о продаже четвертого этажа в новокузнецком ТЦ появилось на популярном сайте. Собственник указал, что объект площадью 700 "квадратов" находится на улице Тореза в Заводском районе города.


В объявлении говорится, что помещение хорошо подойдет для любого бизнеса, такого как, например, кафе, детский развлекательный центр или фитнес-клуб. Также площади можно будет сдавать в аренду. Оставшиеся три этажа ТЦ заняты федеральными торговыми сетями, магазинами детских товаров, а также мебельным салоном. В здании установлены новые системы отопления, вентиляции, а также пожарная система оповещения. Кроме того, собственник подчеркнул, что рядом с торговым центром находятся автобусные и трамвайные остановки.


За сделку покупателю придется отдать 12 880 000 рублей, то есть, 18 400 рублей за один квадратный метр. Автор объявления подчеркивает, что помещение продается "срочно и недорого".

Фото: Avito.ru

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