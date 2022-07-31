Собственник решил продать этаж ТЦ в Новокузнецке почти за 13 млн рублей

Объявление о продаже четвертого этажа в новокузнецком ТЦ появилось на популярном сайте. Собственник указал, что объект площадью 700 "квадратов" находится на улице Тореза в Заводском районе города.

В объявлении говорится, что помещение хорошо подойдет для любого бизнеса, такого как, например, кафе, детский развлекательный центр или фитнес-клуб. Также площади можно будет сдавать в аренду. Оставшиеся три этажа ТЦ заняты федеральными торговыми сетями, магазинами детских товаров, а также мебельным салоном. В здании установлены новые системы отопления, вентиляции, а также пожарная система оповещения. Кроме того, собственник подчеркнул, что рядом с торговым центром находятся автобусные и трамвайные остановки.

За сделку покупателю придется отдать 12 880 000 рублей, то есть, 18 400 рублей за один квадратный метр. Автор объявления подчеркивает, что помещение продается "срочно и недорого".