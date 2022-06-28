Собственник решил продать бывшее здание универмага в Кемерове

Объявление появилось на популярном сайте по подбору недвижимости. В нем сказано о продаже здания, где ранее был "Кировский универмаг", что расположено на улице 40 лет Октября в городе Кемерово. Отмечается, что объект находится на "первой линии", к нему удобно подъехать, а рядом имеется парковка.

– Объект в два этажа: первый этаж 829,3 кв.м., подвал 524,9 кв.м. ... Пул арендаторов в процессе формирования. Плановая окупаемость 6 лет, – следует из текста.

Приобрести двухэтажное строение общей площадью 1 217 квадратных метров можно за 53 миллионов рублей.