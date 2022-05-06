Собственник решил продать базу отдыха в кузбасской природоохранной зоне

Объявление о продаже базы отдыха в селе Елыкаево появилось на популярной в Сети платформе по подбору недвижимости. Продавец указал, что общая площадь объекта достигает 376 м².

– Продается турбаза в красивом живописном месте, среди сосен и других деревьев. Назначение для отдыха ... Территория ограждена и охраняемая, – следует из текста.

На территории есть семь строений и два фундамента, а также проведен свет. Стать владельцем места в природоохранной зоне может каждый, для этого достаточно заплатить владельцу 4 300 000 рублей.