Собственник решил продать базу отдыха в кузбасской природоохранной зоне

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В Кузбассе выставлена на продажу база отдыха, которая расположена в лесистой местности. Ее стоимость превышает четыре миллиона рублей.

Объявление о продаже базы отдыха в селе Елыкаево появилось на популярной в Сети платформе по подбору недвижимости. Продавец указал, что общая площадь объекта достигает 376 м².

– Продается турбаза в красивом живописном месте, среди сосен и других деревьев. Назначение для отдыха ... Территория ограждена и охраняемая, – следует из текста.

На территории есть семь строений и два фундамента, а также проведен свет. Стать владельцем места в природоохранной зоне может каждый, для этого достаточно заплатить владельцу 4 300 000 рублей.

Фото: Авито

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