Собственник решил продать автосалон в Кемерове более чем за 100 млн рублей

Объявление о продаже автосалона в Кемерове появилось на популярной интернет-площадке. Согласно размещенной на сайте информации, одноэтажное здание площадью 2 250 м² расположено на улице Терешковой в Ленинском районе города.

Как сообщает автор объявления, объект новый. В нем имеется большой демонстрационный зал, много окон, высокие потолки. Дополнительным преимуществом собственник считает вместительную парковку. При этом само здание расположено на земельном участке в 1,6 га, находящемся в аренде.

Желающему приобрести объект придется отдать за сделку 110 млн рублей.