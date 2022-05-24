Собственник решил продать автосалон в Кемерове более чем за 100 млн рублей

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Здание автосалона продается в кузбасской столице за более чем 100 млн рублей.

Объявление о продаже автосалона в Кемерове появилось на популярной интернет-площадке. Согласно размещенной на сайте информации, одноэтажное здание площадью 2 250 м² расположено на улице Терешковой в Ленинском районе города.


Как сообщает автор объявления, объект новый. В нем имеется большой демонстрационный зал, много окон, высокие потолки. Дополнительным преимуществом собственник считает вместительную парковку. При этом само здание расположено на земельном участке в 1,6 га, находящемся в аренде.


Желающему приобрести объект придется отдать за сделку 110 млн рублей.

Фото: Avito.ru

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