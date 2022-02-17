Собственник предпринял попытку продать ТЦ в Новокузнецке за 95 млн рублей

Объявление о продаже ТЦ "Груша", который расположен на улице Тореза, 53 в Заводском районе южной столицы Кузбасса, появилось на популярном сайте по подбору недвижимости. Автор текста указал, что площадь объекта составляет 1336,3 м². Из преимуществ продавец назвал удобную транспортную развязку, высокий автомобильный и пешеходный трафик и хорошее местоположение, благодаря чему здание замечают граждане.

Отмечается, некоторые торговые площади занимают "якорные" арендаторы. Вероятно, подчеркивается их надежность в продолжительном сотрудничестве.

С момента публикации сообщением заинтересовалось 759 потенциальных покупателей. Со своим владением собственник готов расстаться за 95 000 000 рублей.