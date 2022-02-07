Собственник предложил выкупить часть крупного кемеровского ТЦ за 52 млн рублей

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Торговая площадь в кемеровском ТЦ "Облака" оказалась выставлена на продажу за 52 млн рублей, соответствующее объявление появилось на популярном сайте по продаже недвижимости.

Часть ТЦ "Облака" на Кузнецком проспекте в областном центре в скором времени может быть продана. Из объявление на интернет-платформе следует, что речь идет о двухэтажном торговом павильоне площадью 741 м², которое в настоящий момент используется магазином непродовольственных товаров.

Имеется отдельный вход и отдельная зона погрузки/разгрузки. Имеется грузовой лифт. Полностью оборудован системами кондиционирования, вентиляцией, видеонаблюдения, а также охранной и пожарной системами. Отличный пешеходный и транспортный трафик, большой автопаркинг. Современные инженерные системы, перечислил автор.

Также собственник обратил внимание заинтересованных лиц, что в непосредственной близости с объектом расположены следующие крупные торговые центры: "Я" и "Сити Парк". Стать владельцем торговой площади можно за 52 млн рублей.

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