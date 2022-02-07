Собственник предложил выкупить часть крупного кемеровского ТЦ за 52 млн рублей

Часть ТЦ "Облака" на Кузнецком проспекте в областном центре в скором времени может быть продана. Из объявление на интернет-платформе следует, что речь идет о двухэтажном торговом павильоне площадью 741 м², которое в настоящий момент используется магазином непродовольственных товаров.

– Имеется отдельный вход и отдельная зона погрузки/разгрузки. Имеется грузовой лифт. Полностью оборудован системами кондиционирования, вентиляцией, видеонаблюдения, а также охранной и пожарной системами. Отличный пешеходный и транспортный трафик, большой автопаркинг. Современные инженерные системы, – перечислил автор.

Также собственник обратил внимание заинтересованных лиц, что в непосредственной близости с объектом расположены следующие крупные торговые центры: "Я" и "Сити Парк". Стать владельцем торговой площади можно за 52 млн рублей.