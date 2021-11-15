Собственник объявил о продаже рыбного хозяйства с карасями под Кемеровом

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Владелец рыбного хозяйства, которое расположено неподалеку от кузбасской столицы, решил выставить свои владения на продажу. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте по торговле недвижимостью.

Из текста публикации следует, что территория расположена в 28 километрах от города Кемерово. На землях обустроены 12 водоемов, общая площадь которых 160 Га. Отмечается, что в двух прудах обитают рыбы: судак, форель, осетр, карп, щука, толстолобик, карась. Организована платная рыбалка.

Также хозяйство включает в себя инкубатор для выведения личинок, жилой дом, гараж, банный комплекс, домики в аренду, касса, буфет, трансформаторная подстанция, автопарк и другое.

– Бизнес успешно действует в течение 35 лет и стабильно приносит прибыль. Реальный срок окупаемости от 3-х лет, – заключил продавец.

Стать собственником недвижимости и завладеть водоемами с благородной рыбой может каждый, кто в состоянии заплатить владельцу 40 миллионов рублей.

Фото: Avito

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