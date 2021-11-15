Собственник объявил о продаже рыбного хозяйства с карасями под Кемеровом

Из текста публикации следует, что территория расположена в 28 километрах от города Кемерово. На землях обустроены 12 водоемов, общая площадь которых 160 Га. Отмечается, что в двух прудах обитают рыбы: судак, форель, осетр, карп, щука, толстолобик, карась. Организована платная рыбалка.



Также хозяйство включает в себя инкубатор для выведения личинок, жилой дом, гараж, банный комплекс, домики в аренду, касса, буфет, трансформаторная подстанция, автопарк и другое.

– Бизнес успешно действует в течение 35 лет и стабильно приносит прибыль. Реальный срок окупаемости от 3-х лет, – заключил продавец.

Стать собственником недвижимости и завладеть водоемами с благородной рыбой может каждый, кто в состоянии заплатить владельцу 40 миллионов рублей.