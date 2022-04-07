Собственник кемеровской "Москвы" получил задание на сохранение объекта

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Власти Кемеровской области рассказали о судьбе закрытого кинотеатра в столице региона. Журналист AVOKADO выяснил подробности.

Кемеровчане в социальных сетях поинтересовались, планируется ли восстановление кинотеатра на улице Дзержинского. Горожане выразили беспокойство тем, что здание находится в частной собственности и предположили, что владелец не станет заниматься ремонтом.

‒ В Новокузнецке Коммунар отремонтировали, а у нас Москву когда? Ведь пока она в частной собственности такого не будет, как я понимаю (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказался один из пользователей Сети.

На обращение ответили представители комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Они рассказали, что собственник Дома кино "Москва" в апреле 2022 года получил задание на проведение работ по сохранению объекта.


Корреспондент AVOKADO обратился в комитет по охране объектов культурного наследия за комментарием по данной ситуации. Согласно предоставленной информации, собственник объекта должен будет до конца 2022 года провести восстановление фасада, фундамента и подвалов. Если он не выполнит охранное обязательство, к нему будут применены меры принуждения, вплоть до судебных.


Справка

Кинотеатр "Москва" был открыт в Кемерове в 1937 году. В 1978 году здание "Москвы" было объявлено объектом культурного наследия Кузбасса.

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