Собственник кемеровской «Лапландии» стал ответчиком по делу в областном суде

Как говорится в материалах на сайте суда, попало дело в категорию «прочие», а поступило оно в суд в четверг, 5 августа. Дата рассмотрения к текущему моменту неизвестна.

Сообщается также, что ответчиком по нему проходит АО «АМК-Фарма» - собственник закрытого в Кемерове ТРЦ «Лапландия», а истцом – прокурор Центрального района кузбасской столицы. Представляет последний, как отмечается, интересы неопределенного круга лиц.

Напомним, что ранее стало известно о том, какие именно нарушения были выявлены в закрытой «Лапландии».