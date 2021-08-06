Собственник кемеровской «Лапландии» стал ответчиком по делу в областном суде

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Картотека кемеровского областного суда пополнилась делом, в котором фигурирует владелец закрытого в региональной столице ТРЦ.

Как говорится в материалах на сайте суда, попало дело в категорию «прочие», а поступило оно в суд в четверг, 5 августа. Дата рассмотрения к текущему моменту неизвестна.


Сообщается также, что ответчиком по нему проходит АО «АМК-Фарма» - собственник закрытого в Кемерове ТРЦ «Лапландия», а истцом – прокурор Центрального района кузбасской столицы. Представляет последний, как отмечается, интересы неопределенного круга лиц.


Напомним, что ранее стало известно о том, какие именно нарушения были выявлены в закрытой «Лапландии».

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