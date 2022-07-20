Собрания молодежи на ветхой "заброшке" взволновали новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса выразили беспокойство за жизнь и здоровье подрастающего поколения, которые выбрали себе опасное место для личных встреч.

На платформе "Кузбасс-онлайн" жители Новокузнецка выразили беспокойство за молодежь, которая облюбовала ветхую "заброшку" рядом с гаражами, что расположены на пр. Строителей, 56а, напротив дома по пр. Строителей, 60.

Опасный объект стал излюбленным местом сбора молодежи по вечерам, так и до трагедии недалеко, высказалась горожанка.

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Он заверил, что теперь сообщение принято в работу и направлено специалистам. О результатах проверки будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

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