Собаки в кузбасском городе запугали прохожих

По словам автора публикации, свора псов обитает в Ленинске-Кузнецком в районе улицы Кузбасской, 108. Местный житель отметил, что из-за бродячих собак людям страшно покидать дома и выходить на улицу, а дети боятся спокойно передвигаться по городу без сопровождения взрослых.

– Люди боятся ходить. Дети со школы звонят родителям, чтобы те их встретили. Может власти обратят на это внимание, прокомментировал интернет-пользователь.

Судя по видео, у жилых дворов бегают по меньшей мере семь животных. Мужчина отметил, что четвероногие активно размножаются и в скором времени их щенки будут представлять угрозу прохожим.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что беспризорные собаки держат в страхе жителей пгт Краснобродский: псы бросаются на автомобили и агрессивно реагируют на проходящих мимо людей.