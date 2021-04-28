Собаки начали массово гибнуть в кузбасском городе

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Горожане в Белове оказались очевидцами того, как бездомные животные погибают на улицах города. Местные жители предполагают, что инициировать кончину псов могли неизвестные, используя отравляющие средства.

О ситуации, сложившейся на территории Белова, горожане рассказали в одном из крупных городских сообществ, освещающих новости Кузбасса в Сети. В сообщении очевидцев говорится, что накануне в городе несовершеннолетние заметили несколько погибших животных. К записи было прикреплено и видео, на котором дети пытаются помочь умирающему бродячему псу.

- Дети в истерике.... Собаки ручные, адекватные были, играли с детками..... Пусть бумерангом вернется все тем, кто это делает (авт. стиль сохранен – прим. ред.), – пишет автор в публикации.

В посте также уточнили, когда именно были найдены другие погибшие бездомные псы: их тела горожане обнаружили в числах с 22 по 27 апреля. Примечательно, что скончавшиеся собаки хоть и были бродячими, однако не проявляли никакой агрессии по отношению к горожанам.


Предполагается, что к смерти животных могут быть причастны люди: очевидцы считают, что их отравили намерено, однако о том, кто мог поступить так с собаками – неизвестно.


Отмечается, что сейчас зоозащитники планируют обратиться в прокуратуру из-за ситуации, развернувшейся в городе.

Фото: Инцидент Кузбасс

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