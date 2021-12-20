Собака стала узницей заброшенного дома в Кузбассе

Инцидент произошел в поселке Кузбасском Кемеровского муниципального округа. Местные жители сообщили, что в заброшенном доме на улице Весенней уже несколько дней воет собака. На место выехали спасатели.
Прибывшие специалисты обнаружили животное в подполье заброшенного здания. Собаку удалось извлечь с помощью аркана, после чего оно было передано хозяину, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.
Помощь ветеринара собаке не потребовалась.
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Фото: Instagram / agentstvo_kuzbass42
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