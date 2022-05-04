По данным региональной ГИБДД, ДТП с "перевертышем" произошло вчера около 16:20 на 104 км трассы Кемерово-Новокузнецк на территории города Белово. Собеседница указала AVOKADO, что 48-летняя женщина за рулем Renault Sandero при объезде препятствия не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель была пристегнута ремнем безопасности и не пострадала. Причинен материальный ущерб.

Правда со слов очевидцев, в аварии погибло животное, а именно собака, якобы ее труп был обнаружен в 10 метрах от места случившегося. Интернет-пользователи предположили, что пес мог стать причиной инцидента.