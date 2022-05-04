Собака скончалась в ДТП с "перевертышем" на кузбасской трассе

0
Фото:  

На кузбасской трассе произошло серьезное ДТП в результате которого перевернулся автомобиль. Женщине, которая находилась за рулем, удалось избежать травм. Правда неподалеку от места аварии очевидцы обнаружили труп живого существа.

По данным региональной ГИБДД, ДТП с "перевертышем" произошло вчера около 16:20 на 104 км трассы Кемерово-Новокузнецк на территории города Белово. Собеседница указала AVOKADO, что 48-летняя женщина за рулем Renault Sandero при объезде препятствия не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель была пристегнута ремнем безопасности и не пострадала. Причинен материальный ущерб.


Правда со слов очевидцев, в аварии погибло животное, а именно собака, якобы ее труп был обнаружен в 10 метрах от места случившегося. Интернет-пользователи предположили, что пес мог стать причиной инцидента.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35955

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined