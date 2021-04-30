Собака с отрезанным носом и ушами попала к волонтерам в Таштаголе

Собака с травмированным носом и поврежденными ушами обрела спасение в стенах приюта "Шанс на жизнь". Владельцы учреждения сообщили, волонтеры осмотрели питомца и пришли к выводу, что деформация носит не врожденный характер.

– Ему попросту кто-то их отрезал!!!! Чем провинился малыш, мы уже не узнаем, – говорится в публикации.

Отмечается, что в отличие от большинства других прибывающих в центр животных сразу же "будто приехала домой" и не выглядела напуганной. Четвероногого друга прозвали "Носик". Сейчас активисты желают найти дом для питомца, где новые хозяева подарят ему счастливую жизнь.