Собака раскрыла кражу пневматической винтовки в Кузбассе

Жительница Мариинска ночью позвонила силовикам с просьбой отыскать ее пневматическую винтовку, которая бесследно исчезла с веранды ее дома. После сигнала на указанный адрес выехал полицейские с собакой по кличке Веста.

– На месте она взяла след, который привел к заброшенному строению, где было обнаружено похищенное. Из помещения Веста повела полицейских к дому, расположенному неподалеку, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Оперативники установили, что в строении проживает семья, где воспитывается 14-летний подросток,

который уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Несовершеннолетний в преступлении сознался и заявил, что воровал оружие со своим знакомым. Юноши и их родители были доставлены в отдел для дачи объяснений.