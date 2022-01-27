Собака раскрыла кражу пневматической винтовки в Кузбассе

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Жительница кузбасского города стала жертвой неизвестного вора, который похитил ее винтовку. Оружие вскоре удалось взять след злоумышленника, но не людям, а собаке.

Жительница Мариинска ночью позвонила силовикам с просьбой отыскать ее пневматическую винтовку, которая бесследно исчезла с веранды ее дома. После сигнала на указанный адрес выехал полицейские с собакой по кличке Веста.

На месте она взяла след, который привел к заброшенному строению, где было обнаружено похищенное. Из помещения Веста повела полицейских к дому, расположенному неподалеку, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Оперативники установили, что в строении проживает семья, где воспитывается 14-летний подросток,

который уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Несовершеннолетний в преступлении сознался и заявил, что воровал оружие со своим знакомым. Юноши и их родители были доставлены в отдел для дачи объяснений.

Фото: ГУ МВД Кузбасса

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