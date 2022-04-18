Собачники разгневали кемеровчан выгулом псов на детской площадке

Жители областного центра возмутились поведению собачников, которые приловчились выгуливать домашних питомцев на игровой площадке во дворе дома №28А по улице Сибиряков-Гвардейцев.

При этом недовольная гражданка обратила внимание, что животноводы с псами облюбовали песочницу, где судя по кадрам, на момент выгула находились игрушки малышей.

При этом некоторые комментаторы предложили жильцам двора способ, который позволит сохранить детский уголок от четвероногих. Так, по мнению интернет-пользователя, для этого достаточно просто закрывать ящик с песком, как это делают в детсадах.