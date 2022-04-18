Собачники разгневали кемеровчан выгулом псов на детской площадке

0
Фото:  

В кузбасской столице жители двора ополчились на владельцев собак, которые отправили питомцев справлять нужду на детской площадке.

Жители областного центра возмутились поведению собачников, которые приловчились выгуливать домашних питомцев на игровой площадке во дворе дома №28А по улице Сибиряков-Гвардейцев.


При этом недовольная гражданка обратила внимание, что животноводы с псами облюбовали песочницу, где судя по кадрам, на момент выгула находились игрушки малышей.


При этом некоторые комментаторы предложили жильцам двора способ, который позволит сохранить детский уголок от четвероногих. Так, по мнению интернет-пользователя, для этого достаточно просто закрывать ящик с песком, как это делают в детсадах.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35555

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined