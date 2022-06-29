Собачий "беспредел" в жилых дворах обеспокоил киселевчан

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Жители города Киселевск в Сети пожаловались на "собачий беспредел", который творится неподалеку от местной школы №25.

По словам интернет-пользовательницы, люди боятся выходить во дворы Киселевска из-за того, что местность облюбовали стаи собак. Женщина указала, что в одной такой своре она насчитала восемь беспризорных собак. Речь идет об улице Багратиона.


Однако несмотря на опасность люди и сами не прочь прикормить животных. Так, добровольцы даже сделали будку для четвероногих друзей, которые теперь в ней активно плодятся.

Некоторые собаки чипированы,но от этого они не стали безопасными.скоро в школу,как детей отпускать если вести некому. Почему не производится отлов? сокрушилась взволнованная горожанка.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители южной столицы Кузбасса забили тревогу из-за массового отравления собак.

Фото: ВКонтакте / "Новости Прокопьевск Киселевск"

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