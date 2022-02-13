Собачьи фекалии испортили жизнь жителям кемеровского района

Жалоба на собачьи испражнения появилась в Сети. Так, жители кузбасской столицы заявили, что четвероногие полностью загадили тротуар у одной из местных школ на Южном, из-за чего прохожие не могут нормально ходить.

– По всему периметру школы номер 14 на южном разложены собачие испражнения. И это еще даже не весна. Все это похоже за один – два дня образуется (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – сокрушился автор поста.

При этом виновными в сложившейся ситуации горожане назвали собачников, держащих своих питомцев в квартирах и выгуливающих в местных дворах. По мнению кемеровчан, после прогулок хозяева не удосуживаются убрать фекалии, оставляя их на улице.

Для решения проблемы автор обращения предложил местным властям запретить людям держать псов в многоквартирных домах. Однако в комментариях призыв земляка никто не поддержал.