+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Собачьи фекалии испортили жизнь жителям кемеровского района

1
Фото:  

Кемеровчане, проживающие на Южном, возмущены отвратительным видом тротуаров, которые, с их слов, оказались полностью загажены фекалиями животных. При этом в сложившейся ситуации возмущенные граждане обвинили собачников.

Жалоба на собачьи испражнения появилась в Сети. Так, жители кузбасской столицы заявили, что четвероногие полностью загадили тротуар у одной из местных школ на Южном, из-за чего прохожие не могут нормально ходить.

– По всему периметру школы номер 14 на южном разложены собачие испражнения. И это еще даже не весна. Все это похоже за один – два дня образуется (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – сокрушился автор поста.

При этом виновными в сложившейся ситуации горожане назвали собачников, держащих своих питомцев в квартирах и выгуливающих в местных дворах. По мнению кемеровчан, после прогулок хозяева не удосуживаются убрать фекалии, оставляя их на улице.


Для решения проблемы автор обращения предложил местным властям запретить людям держать псов в многоквартирных домах. Однако в комментариях призыв земляка никто не поддержал.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33596

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined