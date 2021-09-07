Со 2 по 10 сентября в Театре драмы Кузбасса проходит режиссерская лаборатория «Высокая комедия»

РГИСИ – старейший театральный вуз страны и крупнейший в Европе научно-образовательный центр сценических искусств, готовящий специалистов всех основных театральных профессий.
В течение недели четыре студента режиссерских мастерских работают с артистами Театра драмы Кузбасса над созданием эскизов спектаклей по пьесам: "Лекарь поневоле" (Ж-Б. Мольер), "Недоросль" (Д. И. Фонвизин), "Сон в летнюю ночь" и "Двенадцатая ночь" (У. Шекспир).
9-10 сентября состоятся показы эскизов на четырех сценических площадках театра:
9 сентября 16:00 Малая сцена
Ж.-Б. Мольер "Лекарь поневоле" – режиссер Мария Скачкова (мастерская Л. Б. Эренбурга).
9 сентября 19:00 Звездный зал
У. Шекспир "Сон в летнюю ночь" – режиссер Елена Левина (мастерская Г. М. Козлова).
10 сентября 16:00 Декоративный цех
Д. И. Фонвизин "Недоросль" – режиссер Дмитрий Мульков (мастерская А. А. Праудина).
10 сентября 19:00 Большая сцена
У. Шекспир "Двенадцатая ночь" – режиссер Анастасия Быцань (мастерская Ю. М. Красовского).
Зрителям представится возможность обсудить предложенные работы с режиссерами, актерами, экспертным советом.
Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра kemdrama.ru
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