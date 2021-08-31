Снова в школу: как составить модную капсулу для ребенка

Принцип составления капсулы
Самый главный принцип капсулы мы уже озвучили: вещи, входящие в нее, должны стопроцентно сочетаться между собой. В противном случае, создавая из одного набора разные образы, нельзя будет быть уверенным в том, что один из них не получится нелепым. Однако имеются и другие важные параметры составления подобных комбинаций:
- на одни брюки, юбку, шорты должно приходиться по три "верха";
- кофты, блузки и футболки должны сочетаться как минимум с двумя "низами";
- крои "низов" и "верхов" должны отличаться между собой.
Кроме того, важно помнить, что на одну капсулу должно приходиться не менее двух вариантов обуви, несколько сумок и дополнительные аксессуары: банты, шарфы, украшения и так далее - у девочек, галстуки, ремни, подтяжки – у мальчиков.
Школьный гардероб для мальчиков
Если в школе вашего ребенка царствует не очень строгий дресс-код, тогда при подборе вещей оптимально выбирать некричащие, спокойные оттенки, которые будут выглядеть свежо и всегда актуально.
Рассмотрим примерный вариант школьной капсулы для мальчиков:
- возьмем три рубашки разного кроя: белую, голубую и пыльно-розовую;
- два свитера: белого и бордового оттенка;
- жилетку приглушенно-красного цвета;
- джинсы из черной ткани и синие брюки;
- три варианта обуви: синие туфли, белые кроссовки и черные ботинки;
- рюкзак песочного оттенка.
Благодаря этому нехитрому набору вещей вы сможете составлять бесчисленное количество школьных образов. Так, черные джинсы прекрасно подойдут и к белому свитеру, и к рубашкам, а также к ботинкам черного цвета. То же касается синих брюк: в сочетании с ботинками близкого оттенка или белыми кроссовками они подойдут абсолютно к любому из представленных «верхов». Любую из рубашек можно будет дополнить жилетом, когда на улице установится прохладная погода. При желании некоторые образы можно дополнить такими аксессуарами, как подтяжки, галстук или элегантная бабочка.
Школьная капсула для девочек
Безусловно, каждой маме очень хочется одеть свою девочку в школу по-особенному, однако в этом стремлении мы зачастую выбираем для дочерей слишком разнообразный и пестрый гардероб, составные части которого трудно перемежать между собой. Поэтому при подборе элементов для капсулы лучше делать акцент на простых, удобных и качественных вещах. Дополнить образ юной принцессы вы сможете с помощью аксессуаров.
Примерная капсула для школы в этом случае будет такой:
- светло-бежевый свитер с высоким воротом;
- серый кардиган с большими пуговицами;
- блузка нежно-голубого оттенка;
- темно-серый сарафан;
- серая клетчатая юбка;
- брюки темно-синего оттенка;
- три пары обуви: черные ботинки, белые кроссовки, бордовые балетки;
- аксессуары: черный рюкзак, бордовый ремень, черная заколка-бант.
Разумеется, чтобы юбку можно было носить в школу в холодное время года, нам понадобятся также плотные колготы с добавлением шерсти. Предпочтение лучше отдавать не разноцветным вариантам, а черным или серым моделям.
Темно-серый сарафан можно сочетать как со свитером, так и с блузкой и кардиганом, надевая под этот комплект вещей опять-таки любую обувь из собранного комплекта. Клетчатая юбка отлично будет смотреться и с блузкой, и с другими "верхами". Бордовые балетки в такой капсуле можно прекрасно сочетать с синими брюками, свитером и кардиганом, дополняя образ ремнем того же оттенка. Черный рюкзак дополнит любой из импровизированных образов гораздо лучше, чем привычные нам цветастые сумки кричащих оттенков.
С помощью подобного капсульного гардероба, составленного для ребенка, можно приобрести большое количество образов на новый учебный год, а также решить проблему с нерезиновым семейным бюджетом. Сэкономив, вы сможете составить подобную капсулу и для себя, главное – избежать покупки ужасных вещей, которые опять станут модными осенью 2021 года.
Источник фото: pixabay.com, unsplash.com
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