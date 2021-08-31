Снова в школу: как составить модную капсулу для ребенка

Безусловно, каждой маме очень хочется одеть свою девочку в школу по-особенному, однако в этом стремлении мы зачастую выбираем для дочерей слишком разнообразный и пестрый гардероб, составные части которого трудно перемежать между собой. Поэтому при подборе элементов для капсулы лучше делать акцент на простых, удобных и качественных вещах. Дополнить образ юной принцессы вы сможете с помощью аксессуаров.

Примерная капсула для школы в этом случае будет такой:

светло-бежевый свитер с высоким воротом;

серый кардиган с большими пуговицами;

блузка нежно-голубого оттенка;

темно-серый сарафан;

серая клетчатая юбка;

брюки темно-синего оттенка;

три пары обуви: черные ботинки, белые кроссовки, бордовые балетки;

аксессуары: черный рюкзак, бордовый ремень, черная заколка-бант.

Разумеется, чтобы юбку можно было носить в школу в холодное время года, нам понадобятся также плотные колготы с добавлением шерсти. Предпочтение лучше отдавать не разноцветным вариантам, а черным или серым моделям.

Темно-серый сарафан можно сочетать как со свитером, так и с блузкой и кардиганом, надевая под этот комплект вещей опять-таки любую обувь из собранного комплекта. Клетчатая юбка отлично будет смотреться и с блузкой, и с другими "верхами". Бордовые балетки в такой капсуле можно прекрасно сочетать с синими брюками, свитером и кардиганом, дополняя образ ремнем того же оттенка. Черный рюкзак дополнит любой из импровизированных образов гораздо лучше, чем привычные нам цветастые сумки кричащих оттенков.

С помощью подобного капсульного гардероба, составленного для ребенка, можно приобрести большое количество образов на новый учебный год, а также решить проблему с нерезиновым семейным бюджетом. Сэкономив, вы сможете составить подобную капсулу и для себя, главное – избежать покупки ужасных вещей, которые опять станут модными осенью 2021 года.

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