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Снос обрушившейся в 2021 году школы начался в кузбасском городе

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Рабочие в Кемеровской области приступили к ликвидации здания образовательного учреждения, которое частично обрушилось в прошлом году.

Междуреченцы сообщили в социальных сетях, что в городе начался снос здания школы №2. Очевидцы сняли работы на камеру. Горожане поинтересовались в комментариях, что планируется возвести на месте частично обрушившегося здания.


Представители администрации рассказали, что из-за стесненных условий земельного участка построить соответствующую всем стандартам школу не получится. Поэтому на обозначенной территории будет возведен лишь один из двух блоков образовательного учреждения.

‒ Блок начальной школы планируется разместить на земельном участке МБОУ СОШ №2, блок старшей школы разместить на земельном участке рядом с жилым домом по адресу: ул. Пушкина, д. 34 (49 квартал), ‒ сообщили сотрудники мэрии Междуреченска.

Напомним, что в апреле 2021 года у корпуса междуреченской школы №2 обвалился потолок и напольное перекрытие.

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