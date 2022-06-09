Снос обрушившейся в 2021 году школы начался в кузбасском городе

Междуреченцы сообщили в социальных сетях, что в городе начался снос здания школы №2. Очевидцы сняли работы на камеру. Горожане поинтересовались в комментариях, что планируется возвести на месте частично обрушившегося здания.

Представители администрации рассказали, что из-за стесненных условий земельного участка построить соответствующую всем стандартам школу не получится. Поэтому на обозначенной территории будет возведен лишь один из двух блоков образовательного учреждения.

‒ Блок начальной школы планируется разместить на земельном участке МБОУ СОШ №2, блок старшей школы разместить на земельном участке рядом с жилым домом по адресу: ул. Пушкина, д. 34 (49 квартал), ‒ сообщили сотрудники мэрии Междуреченска.

Напомним, что в апреле 2021 года у корпуса междуреченской школы №2 обвалился потолок и напольное перекрытие.