Снимок солнечного затмения в Кемерове появился в Сети

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Жители кузбасской столицы на просторах Сети опубликовали фотографию, на которой запечатлено частичное солнечное затмение.

За явлением в небе можно было наблюдать минувшим днем, 10 июня, с 18:06 по местному времени. Пик затмения пришелся на 19:07.


Из столицы Кузбасса можно было заметить, что Луна закрыла часть солнца на 48,5%. Наиболее полную картину происходящего наблюдали жители Якутии и на Чукотке.


Те, кому удалось стать свидетелями редкого феномена, поделились с земляками кадрами происшествия. При этом многие пользователи отметили, что не смогли заметить затмения из-за плотных туч.


Ранее редакция Avokado опубликовала данные о явлении, которые предоставили местные астрономы.

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