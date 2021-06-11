Снимок солнечного затмения в Кемерове появился в Сети

За явлением в небе можно было наблюдать минувшим днем, 10 июня, с 18:06 по местному времени. Пик затмения пришелся на 19:07.

Из столицы Кузбасса можно было заметить, что Луна закрыла часть солнца на 48,5%. Наиболее полную картину происходящего наблюдали жители Якутии и на Чукотке.

Те, кому удалось стать свидетелями редкого феномена, поделились с земляками кадрами происшествия. При этом многие пользователи отметили, что не смогли заметить затмения из-за плотных туч.

Ранее редакция Avokado опубликовала данные о явлении, которые предоставили местные астрономы.