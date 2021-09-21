Снимок ребенка на скульптуре возмутил главу кузбасского города

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Градоначальник выразил недовольство поведением юргинцев, которые не берегут городские скульптуры.

Жители Юрги отправили главе города Алексею Фомину фотографию, на которой запечатлен ребенок, вскарабкавшийся на скульптуру в сквере имени Г.В. Басырова.

— Возмущен поведением взрослых. Ребенок, не виноват, если подобное поведение поощряют родители. И даже сами просят свое чадо залезть на памятник, чтобы сделать фотографию, — написал в соцсетях мэр.

Он призвал горожан беречь памятники, скульптуры, поскольку от отношения населения к благоустройству зависит и состояние самого города.


Ранее сообщалось, что неизвестные испортили скульптурную фигуру, установленную в Юрге в память о героях ВОВ.

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