Снимки ночного освещения Московской площади в Кемерове появились в Сети

Новые фотографии Московской площади сделаны в темное время суток с высоты птичьего полета, что позволяет оценить особенности ночного освещения объекта. Такие снимки появились в Сети впервые с начала строительства.

На кадрах видно, что подсвечены не только отдельные конструкции, но и вся площадь по периметру. Арт-объекты, расположенные внутри, также снабжены собственным освещением.