Снимки крупного пожара в поселке под Кемеровом появились в Сети

По сообщению местных жителей, инцидент произошел в поселке Кузбасский, расположенном в Кемеровском муниципальном районе.
Согласно данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о возгорании поступил в 16:56. На момент тушения огонь охватил частный дом, также рядом стоящие хозяйственные постройки. Силами 19 пожарных с привлечением 6 единиц техники локализовать пожар удалось лишь в 18:20, а полностью ликвидировать в 18:30.
Очевидцы рассказали, что в результате инцидента дом выгорел полностью.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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