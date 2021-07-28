Снимки интерьера строящегося культурного кластера в Кемерове впервые появились в Сети

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Власти поделились фотографиями с объекта строительства образовательной части культурного кластера в кузбасской столице. Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте регионального Минстроя.

По информации, предоставленной властями, известно, что к текущему моменту к вводу в эксплуатацию готовятся 5 зданий, входящих в состав культурно-образовательного комплекса в Кемерове. В это число входят: хореографическая академия, средняя специальная музыкальная школа, два интерната для учащихся этих заведений и общеобразовательная школа.


В настоящее время в здании школы уже были завершены работы по монтажу металлоконструкций над спортивным и зрительными залами на 300 мест. Специалисты занимаются обустройством технологических галерей, которые расположится по периметру над сценой в три яруса. Общий вес конструкций, как отметили в Минстрое, составляет 9 тонн. В будущем их будут использовать для обеспечения работы систем освещения, декораций и других элементов. Использоваться конструкция будет и для спуска поддерживающих тросов, рассчитанных на многотонное оборудование.


Уже в следующем месяце специалисты приступят к обустройству кровли и инженерных сетей для обеспечения возможности проведения работ по отделке помещений в осенний период.


Напомним, что ранее сообщалось, что представитель кузбасской "культуры" рассказала о переносе сроков строительства объектов Сибирского кластера искусств.

Фото: Instagram / Минстрой Кузбасса

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