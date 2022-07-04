Снесший остановку в Новокузнецке автобус был без водителя

В минувшую субботу, 2 июля, новокузнечане сообщили в социальных сетях о том, что на проспекте Курако в один из остановочных павильонов врезался автобус. Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в Единый центр организации пассажирских перевозок Новокузнецка.

Специалисты рассказали, что, по предварительной информации, на момент ДТП водителя в автобусе не было. Работник вышел из транспорта, оставив коробку в положении "драйв". При этом автобус оснащен системой, которая не позволяет транспорту самовольно прийти в движение при открытых дверях. Однако водитель, вероятно, забыл об этом и закрыл дверь снаружи.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров в автобусе не было, как и людей на остановке, отметили представители ЕЦОПП в беседе с журналистом AVOKADO. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, о ДТП с автобусом в Центральном районе южной столицы Кузбасса рассказали очевидцы.