Снесший остановку в Новокузнецке автобус был без водителя

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Специалисты раскрыли некоторые детали происшествия с общественным транспортом в южной столице Кузбасса.

В минувшую субботу, 2 июля, новокузнечане сообщили в социальных сетях о том, что на проспекте Курако в один из остановочных павильонов врезался автобус. Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в Единый центр организации пассажирских перевозок Новокузнецка.


Специалисты рассказали, что, по предварительной информации, на момент ДТП водителя в автобусе не было. Работник вышел из транспорта, оставив коробку в положении "драйв". При этом автобус оснащен системой, которая не позволяет транспорту самовольно прийти в движение при открытых дверях. Однако водитель, вероятно, забыл об этом и закрыл дверь снаружи.


В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров в автобусе не было, как и людей на остановке, отметили представители ЕЦОПП в беседе с журналистом AVOKADO. Все обстоятельства происшествия выясняются.


Напомним, о ДТП с автобусом в Центральном районе южной столицы Кузбасса рассказали очевидцы.

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