Снегоуборочная техника на встречной полосе столкнулась с легковушкой в Кемерове

Столкновение снегоуборочной техники с Toyota Corolla произошло накануне в воскресенье, 14 ноября, около 13:08 в районе улицы Гагарина, 73, в городе Кемерово. Очевидцы засняли момент ДТП на встречной полосе на камеру, а после выложили материалы в Сеть.

– 63-летний водитель "КамАЗ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Corolla, которой управляла 48-летняя гражданка. В результате аварии никто из участников не пострадал, – сообщили в правоохранительных органах.

Судя по кадрам, после удара легковушка съехала с дороги на обочину в сугроб.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка улетела в столб после ДТП возле кемеровского рынка.