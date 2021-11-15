Снегоуборочная техника на встречной полосе столкнулась с легковушкой в Кемерове

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Жители областного центра в сообществе во "ВКонтакте" поделились последствиями встречного столкновения снегоуборочной техники с легковым автомобилем. В ОГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO рассказали подробности инцидента.

Столкновение снегоуборочной техники с Toyota Corolla произошло накануне в воскресенье, 14 ноября, около 13:08 в районе улицы Гагарина, 73, в городе Кемерово. Очевидцы засняли момент ДТП на встречной полосе на камеру, а после выложили материалы в Сеть.

– 63-летний водитель "КамАЗ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Corolla, которой управляла 48-летняя гражданка. В результате аварии никто из участников не пострадал, – сообщили в правоохранительных органах.

Судя по кадрам, после удара легковушка съехала с дороги на обочину в сугроб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка улетела в столб после ДТП возле кемеровского рынка.

Видео: Инцидент Кузбасс

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