Снегопад внес изменения в работу кемеровского общественного транспорта

По данным властей кузбасской столицы, основной удар стихии пришелся на городской электротранспорт, так как ветки и деревья, которые не выдержали вес еще не опавших листьев и снега, обрушились на контактные сети. Обрывы были зафиксированы на улицах 40 лет Октября, Суворова, Красноармейской и других.

В связи с этим некоторый транспорт в Кемерове начал двигаться иначе:

Троллейбусы №4 не едут до "Азота", а поворачивают на Карболитовской через Губернский рынок;

Трамваи №8 не поворачивают на Февральский мост, а идут прямо по Кузнецкому проспекту до Южного моста;

Трамваи №3 не ходят в Кировский район, а идут по норме трамвая №10 до ш. Северной.

Другой городской электротранспорт работает в обычном режиме. В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий непогоды.

Ранее редакция AVOKADO писала, что за одно утро в диспетчерскую службу поступило более 100 звонков от жителей Кемерова, которые сообщали об упавших деревьях и ветках.