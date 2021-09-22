Снегопад прошел в двух городах Кузбасса

1
Фото:  

Жители сразу двух городов Кемеровской области заметили снежные осадки. При этом белые снежинки покрыли землю как на севере и на юге региона.

Видеозапись с первым снегом опубликовал на своей страницы в социальной сети Instagram глава

Яшкинского муниципального округа Евгений Курапов.


Из кадров следует, что осадки тонким слоем покрыли землю на территории на севере Кемеровской области.

Видео: Instagram / kurapov_em

При этом сегодня утром в среду, 22 сентября, снегопад был замечен и на юге региона в районе города Ленинск-Кузнецк. О появлении снега сообщил мэр Константин Тихонов. В посте публикации он отметил, что "у природы нет плохой погоды" и посоветовал горожанам одеваться как можно теплее.


Правда, на данном видео можно разглядеть, что как только снежинки спускаются на землю, то сразу же тают, не образуя сугробов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что первый снег уже выпадал в Кузбассе в районе горы Мустаг.

Видео: Instagram / k.tihonov_lk

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29202

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined