Снегопад прошел в двух городах Кузбасса

При этом сегодня утром в среду, 22 сентября, снегопад был замечен и на юге региона в районе города Ленинск-Кузнецк. О появлении снега сообщил мэр Константин Тихонов. В посте публикации он отметил, что "у природы нет плохой погоды" и посоветовал горожанам одеваться как можно теплее.

Правда, на данном видео можно разглядеть, что как только снежинки спускаются на землю, то сразу же тают, не образуя сугробов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что первый снег уже выпадал в Кузбассе в районе горы Мустаг.