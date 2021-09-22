Снегопад прошел в двух городах Кузбасса

Видеозапись с первым снегом опубликовал на своей страницы в социальной сети Instagram глава
Яшкинского муниципального округа Евгений Курапов.
Из кадров следует, что осадки тонким слоем покрыли землю на территории на севере Кемеровской области.
Видео: Instagram / kurapov_em
При этом сегодня утром в среду, 22 сентября, снегопад был замечен и на юге региона в районе города Ленинск-Кузнецк. О появлении снега сообщил мэр Константин Тихонов. В посте публикации он отметил, что "у природы нет плохой погоды" и посоветовал горожанам одеваться как можно теплее.
Правда, на данном видео можно разглядеть, что как только снежинки спускаются на землю, то сразу же тают, не образуя сугробов.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что первый снег уже выпадал в Кузбассе в районе горы Мустаг.
Видео: Instagram / k.tihonov_lk
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