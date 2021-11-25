Снегопад нарушил работу общественного транспорта в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, проводя прямой эфир в своем Instagram, предупредил местных жителей о последствиях аномального снегопада. Градоначальник подчеркнул, что службы и управляющие компании работают в усиленном режиме, чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов.

Сотрудники управления по транспорту и связи Новокузнецка отметили, что сильный снегопад повлиял на движение городского транспорта.

‒ В связи с ухудшением погодных условий затруднена работа некоторых маршрутов общественного транспорта. Возможны задержки. Приносим свои извинения, – сообщает управление транспорта и связи Новокузнецка, ‒ сообщили представители новокузнецкого УТиС на странице управления в Instagram.

Напомним, что всего за ночь в южной столице Кузбасса выпала недельная норма осадков.