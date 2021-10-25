Снегопад и похолодание придут в Кузбасс в течение недели

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. По их данным, в регионе ожидаются осадки в виде снега, похолодание и сильный ветер.

Согласно прогнозу, во вторник ночью, 26 октября, в Кемеровской области температура воздуха составит 0ºС, +5ºС, местами до -5ºС. Днем потеплеет до +11ºС, +16ºС. Скорость ветра достигнет 18 м/с. Преимущественно без осадков, однако по северу региона могут пройти дожди.


В ночь на среду, 27 октября, температура сохранится в тех же пределах, что и днем ранее, а в дневное время начнется похолодание до 0ºС, +5ºС, местами до +10ºС. Ветер станет сильнее, его скорость достигнет 18-23 м/с. Помимо этого, ночью и днем продет снег.


На следующий день, в четверг, станет заметно холоднее: до -2ºС, -7ºС - ночью, до +1ºС, +6ºС - днем. Скорость ветра ожидается в пределах 17 м/с. Ночью будет снег выпадет по всей области, а днем - преимущественно в северной части Кузбасса.


В последний рабочий день, 29 октября, в регионе сохранится та же холодная погода, а осадки станут более интенсивными.

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