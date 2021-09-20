Снег выпал в Шерегеше

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На территории популярного горнолыжного поселка, который расположен в Кузбассе, прошел снегопад.

Снегопад окутал известный горнолыжный курорт на территории Кемеровской области Шерегеш. Из кадров, которые были отсняты установленными по периметру спусков веб-камерами, следует, что снежные осадки в некоторых местах полностью скрыли землю.


Правда по большей части белая "пелена" накрыла почву небольшими островками, образовав тонкий покров на грунте. Стоит отметить, что в поселении этой осенью снег местные жители заметили уже во второй раз.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в горах на юге Кузбасса пошел снег. Местные власти разместили в социальной сети видеосъемку, которую им прислал свидетель явления.

Фото: Веб-камеры Шерегеш

Да!
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