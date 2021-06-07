Снег выпал на юге Кузбасса в первый месяц лета

О том, что в поселке Шерегеш на минувших выходных выпал снег сообщили местные жители. В социальных сетях они разместили фотографии, на которых запечатлен заснеженный горный массив. При этом через белую пелену осадков просвечивают островки зеленой травы.

– Как вы думаете, на фотографиях какой месяц? Апрель? Может быть, май? А вот и не угадали! Самый настоящий сибирский июнь! Хотя в Новокузнецке с утра поливал ливень, Шерегеш встретил нулевой температурой и снегом, – указано в публикации.

Сотрудники кемеровского гидрометцентре природное явление прокомментировали. По словам специалистов, снег в июне на территории Сибири – это не редкость, а причиной снегопада стало прохождение холодного фронта по югу региона.

Ранее синоптики рассказали редакции Avokado о превышении уровня осадков в Новокузнецке.