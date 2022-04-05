Снег серьезно повредил козырек подъезда в кузбасском городе

Ленинск-Кузнечанка разместила в Сети сообщение о том, что ее дом, расположенный на улице Иртышской, оказался поврежден. Горожанка рассказала, что массы снега разрушили подъездный козырек. На приложенных женщиной снимках видно, что навес оказался буквально смят посередине, а доски под металлическим листом сломались. При этом горожанка подчеркнула, что жители дома сталкиваются с данной ситуацией регулярно.

‒ Ежегодная проблема. Разрушение козырька после схода снега, ‒ рассказала ленинск-кузнечанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

По информации портала, обращение горожанки было принято в работу.