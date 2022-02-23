Смятые в результате ДТП легковушки попали на видео в Кемерове

Пользователи социальных сетей разместили кадры с места ДТП в Кемерове. Инцидент, по словам очевидцев, произошел 22 февраля у перекрестка улицы Терешковой и улицы 62-й проезд в Ленинском районе города.

Судя по кадрам, в аварии участвовал кроссовер LADA XRAY и автомобиль LADA Kalina. Обе машины оказались серьезно повреждены. Капот и пассажирская дверь "Калины" смялись от удара, переднее правое колесо частично сошло с оси. Бампер и капот второго автомобиля также деформировались в результате ДТП.

Информация об произошедшем уточняется.