Смятая в ДТП легковушка заблокировала водителя в Кузбассе

Инцидент произошел в Мариинске на улице Антибесской. На дороге столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Lexus. Судя по кадрам с места происшествия, перед иномарки деформировался от удара, автомобиль лишился переднего бампера. Повреждения второй машины оказались более серьезными: после столкновения правая сторона транспортного средства оказалась смята.

Спасатели прибыли на место и деблокировали водителя из автомобиля ВАЗ-2112. Пострадавшего передали бригаде "скорой", сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Обстоятельства ДТП выясняются.