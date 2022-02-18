Смяло дверь: автоэвакуатор протаранил иномарку в кузбасском городе

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В южной столице Кузбасса произошло серьезное ДТП с автоэвакуатором. Очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия.

В Сети появилась информация, что в Редаково в Новокузнецке произошло серьезное ДТП, участниками которого стали два транспортных средства: черный кроссовер и автоэвакуатор.


Судя по видео с места происшествия, два транспорта столкнулись лобовой частью, из-за чего передняя дверь иномарки оказалась вмята в салон. Можно предположить, что на сидении со стороны, куда пришелся удар, сидел человек, поскольку у двери стояли спасатели. Данных о пострадавших или погибших нет. В ГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал об аварии по указанному адресу зафиксирован, подробности уточняются.


Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что в кузбасском городе произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль снес светофор, а сам превратился в груду металла. Очевидцы поделились видео с места аварии в Сети.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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