Смотровая площадка появилась у берегов кемеровской Искитимки

Соответствующая информация появилась в социальной сети. Житель областного центра разместил снимок, на котором запечатлена деревянная конструкция у берегов Искитимки, которая по виду напоминает лестницу, имеет несколько уровней и скамейки.

В администрации города Кемерово пояснили, что площадка была установлена местным подрядчиком в качестве пробного элемента благоустройства.

– В настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято, – сообщили в городской мэрии, передает "МК".

Останется ли площадка в окончательном варианте или будет снесена к настоящему моменту неизвестно.