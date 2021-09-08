Смог и едкий запах накрыли разные районы Кемерова

Жители кузбасской столицы начали массово сообщаться в соцсетях губернатора Сергея Цивилева о едком запахе, который распространился по городу.

— Заводской район, накрыло облаком газа, я думала пожар где-то. Вонь стояла невыносимая, — написала местная жительница.

Население других районов Кемерова также отметило появление едкого запаха, из-за которого трудно дышать.

— В центре города Кемерово около ЦУМа жуткая вонь газом, едкий запах, наверное, со стороны заводов. Дышать нечем,— отметил горожанин.

Также подписчики губернатора написали, что смог накрыл и Ленинский район около Московской площади. Минприроды Кузбасса связало происходящее с введенным в городе режимом НМУ.

— По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период 3–7 сентября в городе Кемерово установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В эти дни из-за ряда факторов (котловинное расположение, климатические условия и т.д.) выбросы промышленных предприятий и автотранспорта концентрировались в воздухе, образуя смог, — говорится в ответе.

Отметим, что в настоящее время режим "черного неба" в Кемерове продлен до вечера 8 сентября. В администрации города оперативно прокомментировать ситуацию редакции Avoka.do не смогли.