Тела 35 погибших во время инцидента на кузбасской шахте "Листвяжная" были опознаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

‒ На текущий момент 35 человек из погибших полностью опознаны, по остальным ряд генетических экспертиз еще не завершен, ‒ рассказал собеседник агентства.

Таким образом, неустановленными остаются личности 15 погибших. Кроме того, согласно последним данным, в шахте остается еще одно тело жертвы ЧП. Для его обнаружения спасатели проводят повторное исследование аварийного участка шахты.