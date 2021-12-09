СМИ заявили об опознании тел 35 погибших на "Листвяжной"

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Стало известно, что личности большей части поднятых на поверхность жертв ЧП на беловской шахте установлены.

Тела 35 погибших во время инцидента на кузбасской шахте "Листвяжная" были опознаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

‒ На текущий момент 35 человек из погибших полностью опознаны, по остальным ряд генетических экспертиз еще не завершен, ‒ рассказал собеседник агентства.

Таким образом, неустановленными остаются личности 15 погибших. Кроме того, согласно последним данным, в шахте остается еще одно тело жертвы ЧП. Для его обнаружения спасатели проводят повторное исследование аварийного участка шахты.

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