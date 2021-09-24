СМИ: врачи перевели пермского стрелка в VIP-палату

18-летний пермяка, совершившего вооруженное нападение в местном вузе, положили в одиночную VIP-палату, передает Lenta.ru. Как сообщают источники в анонимных Telegram-каналах, таким образом стражам правопорядка удобнее следить за юношей.

По данным правоохранителей, есть информация о том, что в больничную палату к молодому человеку может проникнуть кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших. К настоящему моменту это сообщение не имеет официального подтверждения.

Однако в связи с этим было принято решение об усилении охраны вокруг пациента. Сейчас на этаж к стрелку, состояние которого остается тяжелым, никого из посторонних не пропускают. Источники не исключают того, что студенту потребуется искусственная почка.

Напомним, стрельба в одном из пермских вузов случилась утром 20 сентября. Тогда 18-летний ученик заведения высшего образования ворвался туда и открыл стрельбу по людям, находившимся в этот момент в здании. В результате погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Накануне стало известно, что пермский стрелок заговорил после прихода в сознание.