СМИ: убийство школьниц из Киселевска произошло в арендованном доме

Подозреваемый в убийстве двух девочек из Киселевска арендовал в городе частный дом за три недели до происшествия, о чем рассказали журналисты со ссылкой на региональный следком.

Как сообщает РИА "Новости", что чудовищная расправа над десятилетними школьницами произошла именно в дачном доме.

Ранее на поиски пропавших девочек пустили силы правоохранители, волонтеры и неравнодушные горожане. После в Сети появилась запись с места убийства девочек. Трагедия заставила кузбассовцев задуматься о введении смертной казни для педофилов.